Pio Mielo parabeniza escolas pela realização da Mostra Artística e Cultural

As escolas de São Caetano do Sul abriram suas portas no sábado (11/11) para realização da tradicional Mostra Artística e Cultural, exposição dos trabalhos realizados pelos alunos que integram toda comunidade escolar. O presidente da Câmara Municipal, vereador e professor Pio Mielo (PSDB), fez votos de congratulações para todos participantes e organizadores da atividade.

“A educação cultural e artística nas escolas desempenha um papel fundamental na formação e desenvolvimento do repertório cultural de crianças e jovens. Ao incorporar a cultura e as artes no currículo escolar, as instituições de ensino não apenas enriquecem a experiência educacional dos alunos, mas também contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais”, afirmou Pio Mielo.

O comandante do Legislativo valorizou a importância das atividades realizadas e a atuação importante dos profissionais de Educação.

“As crianças podem se sentir mais seguras em relação ao processo educativo, pois têm a oportunidade de usar essas experiências para se conectarem com sua família, e unir o conteúdo aprendido na escola com sua vida familiar”, disse Pio Mielo. “Deixo meus parabéns aos professores e a todos os colaboradores por proporcionarem aos alunos um dia tão especial e enriquecedor”, complementou.