Professor Pio Mielo: “Nova frota de ônibus é mais um passo de São Caetano para o futuro”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), acompanhou na manhã de quinta-feira (7/12) a renovação de parte da frota do transporte municipal, com seis novos veículos, todos acessíveis, com ar-condicionado, wi-fi e emissão de menos poluentes. O evento foi realizado na garagem da empresa Viação Padre Eustáquio (VIPE), concessionária do transporte público gratuito da cidade.

“Com a implementação do programa Tarifa Zero, mais pessoas passaram a utilizar esse meio de transporte, exigindo o aumento do número de ônibus em circulação pela cidade”, disse o presidente do Legislativo, que esteve na entrega dos coletivos ao lado do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

“Essa expansão na oferta busca assegurar maior qualidade e segurança nos serviços oferecidos aos passageiros. A entrega desses novos veículos é mais um passo de São Caetano para o futuro”, afirmou Pio Mielo.

Pio Mielo ressaltou ainda o trabalho da administração municipal. “A gestão do prefeito Auricchio busca melhorar e assegurar maior qualidade e segurança nos serviços oferecidos aos passageiros de São Caetano do Sul. São ônibus que darão mais qualidade ao transporte público municipal e também têm um papel muito importante para a mobilidade urbana do munícipio”, complementou.

Esses novos veículos também possuem suspensão a ar, tomadas USB para recarga de dispositivos móveis (celulares), iluminação interna, itinerários eletrônicos em LED e GPS. Quanto à acessibilidade, possuem bancos especiais, assentos demarcados para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, elevador para cadeirantes e espaço para fixação segura de cadeira de rodas e para cão-guia.