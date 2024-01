Produtos da espanhola S3 chegam ao Brasil pelas mãos da 2W Motors

Uma boa nova para os amantes de off-road que prezam pela qualidade, inovação tecnológica e durabilidade de peças e acessórios para motocicletas. O grupo 2W Motors passa a representar no Brasil também a S3 Parts, marca de Barcelona (Espanha) apreciada por pilotos de ponta que competem mundo afora, sobretudo no Hard Enduro, Enduro e Trial.

A partir de agora, toda a linha de produtos de freios, válvulas, manoplas, pedaleiras, cabeçotes, escapes, protetores de cárter, assim como roupas, luvas e mochilas já estão disponíveis no mercado nacional por meio da S3 Parts Brasil. Há, ainda, uma linha exclusiva dedicada ao Hard Enduro devido a exigência extrema da modalidade, entre os produtos mais procurados pelos pilotos está o protetor de disco de freio, fabricado com material resistente e que se mantém intacto mesmo após um dia em condições adversas.

“A S3 é uma marca que o mercado do segmento aguardava há muito tempo, pois a maioria não conseguia adquirir com tanta facilidade, se não fosse lá fora. São produtos diferenciados, com excelente qualidade e performance utilizados principalmente pelos campeões de Hard Enduro como Billy Bolt, Graham Jarvis e Mario Román. Atendem modelos da Husqvarna, KTM, Gas Gas, Sherco, Beta, entre outros”, explica Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.

Empresários com vasta experiência no setor de duas rodas, os irmãos Raul e Maurício Fernandes resolveram apostar também neste nicho e se consolidam cada vez mais no mercado. Eles já representam no país a Husqvarna (nove anos) e a Fantic (três anos) e foram pioneiros ao abrir a primeira concessionária da Royal Enfield (sete anos) no Brasil e comandam duas lojas da marca na capital paulista.

Para Maurício Fernandes, que além de empresário é piloto experiente de Rali e Enduro, com títulos e pódios em competições nacionais e internacionais como o Rally dos Sertões, Rally Dakar e Six Days Enduro, a alta performance dos produtos da S3 fazem toda a diferença. “Nossos clientes da Husqvarna de Hard Enduro já procuravam os produtos da S3 porque modificam e melhoram a performance das motos e oferecem a segurança que necessitamos durante as provas. A modalidade vem crescendo no Brasil e enxergamos que esse seria um nicho interessante para investir”, destaca.

“No Campeonato Brasileiro de Enduro, deste ano, Luciano Rocha (Campeão na E3 e Vice-Campeão na Elite 2023) e eu vamos usar os produtos da S3 para melhorar a performance. Mas fora das competições, os produtos também são muito procurados pelos trilheiros pela qualidade e durabilidade”, destaca Maurício, que assim como Luciano, compete com uma Husqvarna TE 300, modelo mais vendido no país da marca tanto para quem compete como para aqueles que amam uma boa trilha.

Embaixador mundial da S3, o espanhol Mario Román (Sherco) esteve no Brasil visitando o showroom de São Paulo e ministrou um curso de pilotagem no interior do Estado. Assim como Román, os pilotos de Husqvarna, Jarvis e Bolt, já conquistaram diversos títulos, são referências na modalidade e disputam o Mundial de Hard Enduro com produtos da marca.

Toda linha da S3 está disponível nas lojas do grupo em São Paulo (avenida Indianópolis, 564 – Moema) e Minas Gerais (avenida Quinta, 333 – Vale do Sol/Nova Lima) ou qualquer produto da marca pode ser adquirido através do site da S3 Parts Brasil (Clique Aqui) com entrega para todo o país. Mais informações no Instagram @s3partsbrasil