Produção de óleo no pré-sal cai 3,4% no último trimestre de 2024

A produção de petróleo na camada do pré-sal durante o último trimestre do ano passado alcançou a marca de 1,76 milhão de barris por dia (Mbpd), refletindo uma diminuição de 3,4% em comparação ao trimestre anterior. De acordo com informações divulgadas pela Petrobras, o principal fator para essa redução foi o aumento no número de paradas programadas para manutenção na área de Búzios. Essa queda foi parcialmente atenuada pelo desempenho otimizado da plataforma FPSO Sepetiba, que atua na exploração e processamento do petróleo, além do início das operações das plataformas FPSOs Maria Quitéria e Marechal Duque de Caxias.

No que diz respeito à produção do pós-sal, também se observou uma queda em 2024. O volume produzido foi de 305 milhões de barris por dia, apresentando uma significativa redução de 20% em relação a 2023. A empresa atribuiu essa diminuição principalmente às restrições na produção das plataformas que retornaram à atividade no quarto trimestre, além do declínio natural esperado na extração.

Por outro lado, a Petrobras destacou que durante o ano ocorreu um aumento gradual na produção da plataforma Anna Nery, além da entrada em operação de quatro novos poços na Bacia de Campos.

Em relação à produção em terra e nas águas rasas, o quarto trimestre de 2024 registrou uma produção de 35 milhões de barris por dia, superando em 3 milhões a produção do trimestre anterior, graças à redução nas perdas decorrentes das manutenções. Entretanto, ao longo de 2024, a produção em terra e águas rasas totalizou 34 Mbpd, apresentando uma queda de 9 Mbpd em relação a 2023, resultado dos desinvestimentos e do declínio natural da produção.

Recordes Atingidos

A Petrobras também reportou recordes significativos na produção de derivados. A companhia alcançou uma produção diária de gasolina de 420 mil barris e diesel S-10 de 452 mil barris. Em termos de vendas, o diesel S-10 representou impressionantes 64% do total comercializado em óleo diesel, superando o recorde anterior de 62% registrado em 2023. Além disso, as vendas de querosene de aviação (QAV) apresentaram um crescimento de 5,8% ao longo de 2024.