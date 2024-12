Procura por vagas para PCDs alcança mais de 1 milhão de buscas no Google Brasil em 2024

A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no mercado de trabalho é um tema de crescente relevância no Brasil, mas não é uma novidade. Com 17,5 milhões de PcD’s em idade para ingressar no mercado de trabalho, hoje, o Brasil tem apenas 545,9 mil desses profissionais empregados formalmente, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse percentual reflete barreiras educacionais, estruturais e sociais, além de evidenciar a falta de iniciativas que promovam igualdade de acesso ao emprego. No entanto, essas pessoas têm demonstrado grande interesse em se posicionar no ambiente profissional.

Com isso, a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, constatou uma expressiva movimentação digital na procura por vagas inclusivas. Entre novembro de 2023 a outubro de 2024, cerca de 1.4 milhões de pesquisas foram realizadas via Google e outras plataformas de busca para termos relacionados à procura de emprego e vagas para PcD. A análise apontou um crescimento de 50% em um ano para a categoria de trabalho inclusivo, indicando um aumento significativo no interesse ou na necessidade por esse tipo de oportunidade.

A pesquisa pelo tipo de vaga também acompanhou a tendência de valorização do trabalho remoto. A expressão “Vagas para PcD Home Office” registrou um aumento de 48% nas buscas dentro do mesmo período, totalizando cerca de 75 mil pesquisas.

Quais estados mais buscam por vagas para PcD?

A análise também revelou quais estados mais demonstraram interesse por vagas para o público com deficiência, considerando o volume de buscas proporcionais à população. Dentro desse panorama, o Distrito Federal foi o estado que mais apresentou interesse em vagas inclusivas para pessoas com deficiência. Logo após, vem Espírito Santo e São Paulo, fechando o Top 3 para buscas por termos como “Vagas PcD” no Google e buscadores no último ano. Abaixo pode ser conferido o ranking completo.

O levantamento ainda revelou que as regiões com o maior volume de busca proporcional à população estão no Sudeste, Sul e Centro-oeste do país. O que pode também ser constatado na lista de estados, visto que 90% das 10 primeiras unidades federativas situam-se dentro das regiões citadas.

No Nordeste, região com o maior número de pessoas com deficiência no Brasil – 5,8 milhões, segundo o Pnad 2022 -, os dados indicam uma menor proporção de buscas relacionadas a vagas inclusivas. Fatores como condições econômicas e estruturais podem influenciar tanto a oferta de oportunidades quanto o interesse da população.

Enquanto no Sudeste, apesar de concentrar uma menor parcela da população PcD, observa-se um destaque na busca por empregos inclusivos, o que pode estar associado a características econômicas regionais que favorecem essa dinâmica.

Quais são as áreas mais ofertadas para pessoas com deficiência?

O mercado de trabalho para PcDs tem gerado, predominantemente, vagas nas áreas operacionais, administrativas e comerciais. Atividades como, organização de estoques, auxílio na logística de materiais e produtos, acompanhamento de prazo de entregas, controle de planilhas e documentos estão entre as diversas tarefas incumbidas a essas funções.

Embora esse cenário ainda esteja em evolução, observa-se uma tímida expansão para setores dinâmicos e em crescimento, como tecnologia, saúde e educação. Áreas que podem ser vistas como oportunidades para profissionais que buscam ingressar em mercados com alta demanda por trabalhadores, sobretudo, em setores que demandam qualificação especializada e constante atualização.

Os dados revelam que, embora a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda seja limitada, o interesse por oportunidades inclusivas está crescendo, acompanhado por mudanças nas demandas por flexibilidade. Os rankings de estados com maior número de buscas e das áreas mais ofertadas servem como uma ferramenta para refletir sobre a realidade que o mercado gera e o que o trabalhador está buscando. Essas informações ajudam a compreender as dinâmicas desse tipo de vaga e a planejar uma melhor inserção profissional no cenário atual.

Metodologia

A pesquisa foi realizada em três etapas. Na primeira, analisou-se o volume de buscas (cerca de 1,4 milhões) no Google e em outros buscadores, como Bing e Yahoo, durante o último ano, utilizando expressões relacionadas a vagas para PcD, como “Vagas PcD”, “Vagas para PcD” e variações similares. Com base nisso, verificou-se o volume total de pesquisas e o crescimento anual dessas buscas.

Na segunda etapa, identificaram-se os estados que mais pesquisaram por esses termos. Para garantir uma análise proporcional e justa, os volumes de busca foram ajustados em relação à população de cada estado, permitindo a construção de um ranking proporcional ao número de habitantes de cada região.

Por fim, a terceira etapa focou na análise de vagas ofertadas. Utilizando uma ferramenta interna, foram levantadas as vagas publicadas no último mês de novembro com o termo “vaga PcD”, o que permitiu a categorização das áreas de atuação mais frequentes no mercado inclusivo.