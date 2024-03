Procon-SP faz blitz de orientação sobre o protocolo Não se Cale

Equipes de especialistas do Procon-SP visitaram nesta quinta-feira (7) 228 bares e restaurantes em seis regiões da capital para orientar e entregar material relacionado ao protocolo Não Se Cale.

Nas visitas, os especialistas verificavam a existência de cartazes e consultavam os responsáveis sobre se as equipes de funcionários já haviam realizado o treinamento, disponível gratuitamente no site da Secretaria de Políticas para a Mulher, responsável também pela criação do protocolo.

Dentre os 228 estabelecimentos visitados, cerca de 30% já possuíam a sinalização com cartazes afixados; mesmo índice com o pessoal contratado já treinado.

O diretor de fiscalização do Procon-SP, Marcelo Pagotti, afirma que as visitas têm sido muito bem recebidas pelos empresários e pelo público frequentador dos locais visitados. “As pessoas compreendem a importância do Não se Cale. Mas, é preciso que os estabelecimentos avancem na adequação ao protocolo, pois em algum momento serão aplicadas multas àqueles que não estiverem devidamente legalizados e, o mais importante, é preciso aprimorar o acolhimento às possíveis vítimas.”

No interior e no litoral, as visitas dos especialistas do Procon-SP estão acontecendo ao longo desta sexta-feira e a expectativa é que sejam visitados outros 200 estabelecimentos.