Privação de sono impacta saúde e carreira dos trabalhadores

Uma crise silenciosa avança pelo mundo e afeta a saúde da população, interferindo também na carreira dos trabalhadores: a do sono. Uma pesquisa divulgada recentemente pela ResMed, líder mundial em tecnologias relacionadas à saúde, revelou que 71% dos trabalhadores entrevistados em 13 países relatam ter sofrido com doenças ocasionadas pelo sono inadequado pelo menos uma vez em sua carreira.

Os dados alarmantes indicam que 89% dos entrevistados acreditam que o sono faz com que se sintam melhores consigo mesmos. Porém, apenas 24% tomariam alguma medida para resolver os problemas do sono.

Foram mais de 30 mil entrevistados, sendo que a Índia é o país com dados mais preocupantes com relação à carreira, pois 94% dos empregados no país já adoeceram pelo menos uma vez por conta do sono. O estresse é apontado como o principal causador das perturbações de sono, seguido da ansiedade e pressões financeiras.

Fatores que prejudicam o sono

Segundo a Associação Brasileira do Sono, existem três tipos de fatores que podem afetar uma noite de descanso, são eles: fatores ambientais, fatores de predisposição e doenças.

Dentro dos fatores ambientais, a luz, temperatura, quarto, falta de rotina, cuidados médicos e falta de interação social são aspectos que influenciam na qualidade do sono.

Conforme explica o CEO da Colchões Castor, quando falamos de colchão, existem três pilares para garantir uma boa noite de sono: suporte, conforto e ventilação.

“O suporte mantém a coluna na posição correta, evitando dores musculares. O conforto reduz os pontos de pressão, proporcionando relaxamento. Já a ventilação garante frescor durante o descanso”, relata o CEO.

Sono e desempenho profissional

Uma segunda pesquisa elaborada pela National Sleep Foundation prevê uma maior preocupação com a qualidade do sono em 2025. Segundo o estudo, os efeitos relatados do sono ruim no desempenho das pessoas também afetam a vida cotidiana, com 69% dos americanos relatando dificuldade em pensar com clareza e seis em cada dez tendo problemas para lidar com sua carga de trabalho e evitar erros, caso tenha tido um sono ruim.

“Se o colchão não oferece suporte anatômico correto, a coluna perde o alinhamento natural, o que pode gerar dores musculares, fadiga e até problemas posturais. Além disso, um sono ruim impacta diretamente a disposição, a produtividade e até o humor no dia seguinte”, conclui Hélio Silva.