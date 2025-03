Noites mal dormidas podem trazer riscos à saúde mental

Cientistas da Universidade de Montana, nos Estados Unidos, revisaram pesquisas feitas nos últimos 50 anos e encontraram evidências de que dormir mal afeta o funcionamento emocional, trazendo consequências sérias para a saúde mental a longo prazo. Segundo a análise, a falta de sono reduz emoções positivas, como a alegria, e intensifica sintomas de ansiedade. Além disso, os efeitos negativos ocorrem mesmo com pequenas reduções no tempo de descanso, como dormir uma ou duas horas a menos do que o habitual. O estudo, que foi publicado pelo American Psychological Association, analisou 154 artigos de 28 países.

Os avanços tecnológicos e a busca constante por produtividade têm levado as pessoas a adotarem um estilo de vida cada vez mais agitado e conectado, dificultando o relaxamento e comprometendo a qualidade do sono. Como resultado, queixas sobre insônia e sono insuficiente tornaram-se mais frequentes. Um reflexo disso é o crescimento na prescrição e comercialização de suplementos que auxiliam na indução e manutenção do sono.

A melatonina é um dos suplementos mais populares nesse contexto. A farmacêutica Prati-Donaduzzi, que produz o suplemento em cápsulas moles e gotas, registrou um aumento de 25,8% nas vendas em 2024 em relação ao ano anterior.

O engenheiro químico e gerente de nutracêuticos da farmacêutica, Eduardo da Costa Nogueira, explica que a melatonina é um hormônio naturalmente produzido pelo organismo e tem a função de sinalizar ao corpo que é hora de dormir. “Ao anoitecer, sua produção aumenta, induzindo o sono e auxiliando na sua manutenção. O suplemento de melatonina não age como os medicamentos para insônia, mas ajuda a adormecer mais facilmente e a evitar despertares precoces”, afirma Eduardo.

Higiene do sono

Mas engana-se quem pensa que só ingerir melatonina antes de dormir é suficiente para garantir uma boa noite de sono. “A recomendação é tomá-la 30 minutos antes de deitar, mas é essencial combiná-la com boas práticas de higiene do sono. Isso inclui desligar a televisão, desconectar-se do celular e manter um ambiente com pouca luminosidade. Essas medidas favorecem a sincronização do pico natural de produção do hormônio com o momento de adormecer”, explica.

A produção e comercialização da melatonina no Brasil foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2021, com concentração máxima permitida de 0,21 mg, sendo indicada para maiores de 19 anos.

Embora seja um suplemento seguro, algumas circunstâncias podem causar efeitos colaterais, como a ingestão de doses inadequadas, hipersensibilidade ao produto e interações com outros medicamentos, especialmente os usados para depressão e insônia. “Pessoas em tratamento para transtornos mentais devem consultar um médico antes de recorrer à melatonina, pois muitos dos medicamentos prescritos já contêm substâncias indutoras do sono. Gestantes e lactantes também devem redobrar os cuidados e sempre buscar orientação de um especialista”, reforça Eduardo.