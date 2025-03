Prisômetro completa um mês de funcionamento

Os contadores do Prisômetro giraram em média 12 vezes por dia desde a sua inauguração, há um mês, atualizando em tempo real o placar de prisões feitas na cidade de São Paulo com a ajuda do Smart Sampa. Ferramenta de transparência da Prefeitura de São Paulo na área da Segurança Urbana, o painel fica em frente à central operacional do Programa Smart Sampa, no Centro Histórico da cidade, e, na manhã desta terça-feira, o placar apontava a prisão de 902 foragidos e de outros 2.102 criminosos em flagrante, além do encontro de 51 desaparecidos desde o início do programa, em julho do ano passado.

Somente nos primeiros 30 dias de funcionamento, o painel em LED contabilizou 183 foragidos da Justiça capturados, 193 prisões em flagrante e 10 desaparecidos localizados pela Guarda Civil Metropolitana.

Medindo 3 metros de altura por 1 metro de comprimento, o Prisômetro mostra à sociedade como a tecnologia pode auxiliar na melhora dos índices de segurança na cidade de São Paulo. As informações do painel eletrônico, instalado na Rua XV de Novembro, no Centro, são atualizadas em tempo real imediatamente após a conclusão das ocorrências atendidas pela Guarda Civil Metropolitana por meio do Programa Smart Sampa.

A ferramenta foi viabilizada por meio de doação da iniciativa privada, sem custos adicionais. Além de oferecer respostas à sociedade sobre a atuação da GCM e toda a equipe técnica da central de videomonitoramento, o painel também pretende inibir a atuação dos criminosos, passando a clara mensagem de que São Paulo tem uma política efetiva de segurança.

Inteligência na Segurança Urbana

O Programa Smart Sampa é o mais moderno e completo sistema de monitoramento da América Latina, contabilizando mais de 25 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital, em especial nas áreas de divisa com outras cidades. Do total, 4 mil câmeras contam com a tecnologia de reconhecimento de placas de veículos.

Os equipamentos têm algoritmos capazes de fazer o reconhecimento facial, ler placas de veículos e emitir alertas de invasões, por exemplo. O sistema está integrado ao banco de dados de pessoas desaparecidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), ao banco de dados de foragidos da Justiça da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) e está sendo conectado ao Córtex, do governo federal, para acesso a placas de veículos com registros de roubo e furto.

O projeto inovador permite ainda a integração com vários órgãos do serviço público para maior agilidade no atendimento ao cidadão, como é o caso do SAMU, CET, polícias Militar e Civil, entre outros.