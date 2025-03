Principal Planta do BMW Group se prepara para a NEUE KLASSE

O cronograma de produção da NEUE KLASSE está sendo coordenado com precisão, especialmente devido às reformas na fábrica. Os primeiros veículos de pré-série serão montados na Planta Piloto do Centro de Pesquisa e Inovação (FIZ) do BMW Group antes do final do ano. A equipe da Planta de Munique participará ativamente desse processo, além do uso de simulações virtuais para garantir um início de produção sem contratempos. “Além da planta piloto no FIZ, estamos utilizando simulações virtuais para garantir um ramp-up suave”, afirma Peter Weber.

Rede de Produção Internacional: Cooperação e Flexibilidade

As fábricas do BMW Group são capazes de produzir diferentes variantes de modelos e tipos de trem de força em uma única linha. Com o aumento da eletromobilidade, a empresa implementou “flex-plants”, que podem fabricar veículos com motores de combustão interna e trens de força elétricos. “Dessa forma, podemos garantir nossas capacidades de entrega em diferentes situações de mercado e manter uma boa utilização de capacidade em nossas localizações”, explica Milan Nedeljković.

A estrutura estratégica e flexível da rede de produção fortalece a resiliência e competitividade do grupo, mesmo em um ambiente volátil. Até o final da década, a BMW prevê um aumento significativo na participação de mercado dos veículos totalmente elétricos.

Foco no Desenvolvimento dos Funcionários para a E-mobilidade

Com a transição para a produção de veículos elétricos, a BMW está focada no desenvolvimento contínuo de seus funcionários. “Nos orgulhamos da experiência e dedicação de nossos funcionários”, destaca Peter Weber.

No ano passado, cerca de 25.000 colaboradores concluíram treinamentos em mobilidade elétrica. A Fábrica de Munique está atualmente realizando o terceiro curso de qualificação para eletricistas industriais, em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio (IHK).