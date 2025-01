BMW Group lidera rankings como o empregador mais popular novamente

As empresas à prova de crises se caracterizam por um planejamento direcionado, pela flexibilidade para se adaptar à volatilidade e por uma boa liderança. As organizações que cumprem com esses critérios também se tornam empregadores desejáveis, como demonstram diversos estudos realizados em 2024 que qualificam o BMW Group como uma empresa atrativa nesse sentido.

Um exemplo é o estudo chamado “Trendence Professionals Barometer”. Nele, o BMW Group voltou a liderar os rankings em 2024 como o melhor empregador, pela décima terceira vez consecutiva. No estudo líder na avaliação da atratividade dos empregadores, foi aplicada a pesquisa da Trendence, que entrevistou 15.000 colaboradores com ensino superior na Alemanha, para determinar os melhores empregadores para os profissionais. Em 2024, o BMW Group também liderou em outros rankings globais e específicos do mercado dos melhores empregadores, como “World’s Most Attractive Employers”, da Universum, e “World’s Best Employers”, da Forbes.

“Uma empresa não se torna automaticamente o melhor empregador. Nossa indústria está mudando. Na BMW, confiamos nas habilidades e na experiência de nossos colaboradores, os levamos conosco na jornada e lhes oferecemos tarefas diversificadas e significativas. Isso lhes permite crescer pessoalmente e desenvolver todo seu potencial. Isso também é recompensado na competição pelos melhores colaboradores”, enfatiza Ilka Horstmeier, membro do Conselho de Administração da BMW AG, Diretora de Relações Trabalhistas.

Especialmente na atual situação desafiadora, a empresa e suas marcas se beneficiam de seus produtos premium e novos e emocionantes campos de atividade em torno da eletromobilidade e da digitalização. O BMW Group também oferece remuneração acima da média e uma ampla gama de benefícios adicionais, bem como programas de mobilidade e saúde e oportunidades de desenvolvimento interno.

Outros rankings da Trendence liderados pelo BMW Group

O BMW Group também se manteve em primeiro lugar no “Trendence Graduate Barometer 2024” na categoria de Engenharia, com uma clara vantagem sobre os demais concorrentes. A pesquisa envolveu 15.000 estudantes de diversas disciplinas de universidades e faculdades em toda a Alemanha.

Entre os graduados de Negócios, o BMW Group pôde aumentar suas qualificações de aprovação e subir para o segundo lugar no ranking. Outra área em que o BMW Group está melhorando é em Tecnologia da Informação (TI), e agora ocupa o quarto lugar como o empregador automotivo mais atraente.

No “Trendence School Student Barometer”, a empresa subiu do quarto para o terceiro lugar, tornando-se novamente o empregador automotivo mais popular. 15.000 estudantes escolares participaram do estudo.

Trabalhadores altamente qualificados também votaram no BMW Group como o primeiro lugar como empregador, no “Trendence Skilled Workers Barometer 2024”. Esta pesquisa consultou 21.000 colaboradores na Alemanha e concedeu o primeiro lugar ao BMW Group.

BMW Group entre os principais empregadores também a nível mundial

No ranking atual “World’s Most Attractive Employers 2024″, da Universum, foram entrevistados mais de 144.000 estudantes das nove principais economias, e o BMW Group ficou em quinto lugar entre os futuros engenheiros em nível mundial. A empresa também está entre os 17 principais empregadores globais para estudantes de TI e Negócios.

Talentos bem-vindos

O BMW Group oferece desafios emocionantes tanto para jovens como para profissionais mais experientes em campos de vanguarda, como pesquisa de baterias e condução autônoma, bem como desenvolvimento de software, arquitetura de TI para bancos de dados e sistemas em nuvem, e desenvolvimento de aplicativos. Além disso, as plantas do BMW Group em todo o mundo estão constantemente procurando especialistas em manutenção elétrica e gerenciamento de sistemas, além de planejadores de produção e técnicos de controle.

As pessoas talentosas interessadas em se juntar ao Grupo podem obter mais informações sobre trabalhar na empresa, como se candidatar e as oportunidades de emprego atuais no site de Carreiras do BMW Group ou nas redes sociais.

Para mais informações sobre a BMW do Brasil, clique aqui.