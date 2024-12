BMW mostra spoiler de sua principal novidade para a CES 2025

Os visitantes da próxima Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas terão uma surpresa quando visitarem o estande da BMW para experimentar o primeiro conceito de exibição e operação BMW Panoramic iDrive do Neue Klasse de uma forma “mágica”.

Com esta apresentação, a BMW não está apenas exibindo a tecnologia que será apresentada nos veículos Neue Klasse de produção em série pela primeira vez, mas também mais uma vez definindo padrões para a experiência no veículo com um foco claro na orientação do motorista, segurança e personalização.

A conferência de imprensa da BMW na CES 2025 acontecerá no dia 7 de janeiro, será apresentada pelo icônico comediante norte-americano Tim Meadows, e está prevista para começas às 8h30 do horário local. Meadows será acompanhado no BMW Pavilion no Silver Lot (do lado de fora do South Hall do Las Vegas Convention Center) por Frank Weber, Chief Development Officer da BMW AG, que apresentará a próxima geração do BMW iDrive junto com Adrian van Hooydonk, Head of BMW Group Design, e Stephan Durach, Head of UI/UX Development.

Após a coletiva de imprensa, os participantes da CES podem visitar o Pavilhão BMW para assistir a apresentações repetidas de Meadows e outros especialistas da BMW às 14h, 15h e 16h. Nos dias 8 e 9 de janeiro, os shows começarão às 10h e ocorrerão de hora em hora até as 17h. Três shows finais serão apresentados na sexta-feira, 10 de janeiro, às 10h, 11h e 12h. A partir de 2 de janeiro, jornalistas e visitantes da CES podem se registrar para os shows com antecedência pelo site – os assentos disponíveis são limitados.