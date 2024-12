Oito pilotos para quatro carros: BMW M Motorsport anuncia seus pilotos para o programa LMDh 2025

A BMW M Motorsport entrará em sua segunda temporada no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC) e sua terceira no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar (série IMSA) com o BMW M Hybrid V8. Para atingir seus objetivos ambiciosos em ambos os campeonatos, a BMW M Motorsport une suas forças em termos de escalação de pilotos.

Oito pilotos de fábrica da BMW M dividirão as funções de pilotagem da BMW M Team WRT na FIA WEC e da BMW M Team RLL na série IMSA. Vindo diretamente da Fórmula 1, Kevin Magnussen (DEN) é o mais novo piloto do time.

Ele será acompanhado por: