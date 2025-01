Primeiro Sincerão do BBB 25 agita a casa

Na noite desta segunda-feira, 20, os participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) deram início à primeira dinâmica da temporada, denominada Sincerão. O apresentador Tadeu Schmidt foi o responsável por convocar os protagonistas para essa atividade reveladora.

A dinâmica, que promete movimentar as redes sociais, consistiu na escolha de duplas adversárias para uma sessão de fotos acompanhadas de legendas provocativas. A estrutura das legendas estava centrada em completar a frase “Essa dupla…” com opções como “é espaçosa”, “se acha protagonista”, “esconde o jogo”, entre outras.

Os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, Edilberto e Raissa, além dos Líderes Aline e Vinícius e a dupla de Anjos Gabriel e Maike participaram ativamente da atividade.

Marcelo e Arleane

Durante o Sincerão, Arleane e Marcelo escolheram Aline e Vinícius como alvo da foto, utilizando a legenda: “Essa dupla não faz questão de se conectar”. Marcelo justificou sua escolha destacando a falta de interação entre eles durante o jogo. Em resposta, Vinícius destacou a importância das conexões no ambiente VIP, ressaltando que se houvesse maior aproximação, as interações poderiam ser diferentes.

Edilberto e Raissa

A dupla Edilberto e Raissa também optou por Aline e Vinícius para a fotografia, acompanhada da frase: “Essa dupla se acha protagonista”. Edilberto expressou sua insatisfação com a busca excessiva por destaque por parte de Aline. Esta, por sua vez, rebateu mencionando que cada participante tem seu jeito particular de se expressar.

Diogo Almeida e Vilma

Os participantes Diogo Almeida e Vilma focaram em Camilla e Thamiris ao afirmar que “essa dupla esconde o jogo”. Diogo relatou que inicialmente havia uma troca genuína entre os grupos, mas que isso se alterou após a mudança para o VIP.

Aline e Vinícius

A dupla Líder Aline e Vinícius decidiu alfinetar Edilberto e Raissa com a legenda: “Essa dupla é espaçosa”. Vinícius comentou sobre o comportamento de Edilberto no ambiente do jogo, enquanto este lamentou não ter conseguido expor seu ponto de vista devido ao tempo limitado durante a dinâmica.

Gabriel e Maike

Por fim, Gabriel e Maike, os Anjos da semana, escolheram Diego Hypolito e Daniele Hypolito para a foto com a frase: “Essa dupla faz média com todo mundo”. Maike esclareceu que o foco era principalmente em Diego, que tenta se inserir em diversas conversas sem estar completamente engajado.

A primeira edição do Sincerão do BBB 25 trouxe à tona conflitos e percepções sobre as relações interpessoais dentro da casa, prometendo um desenrolar intrigante para os próximos episódios.