Paredão BBB 25: Edilberto, Raissa, Marcelo, Arleane, Diogo e Vilma lutam pela permanência na casa

No cenário do Big Brother Brasil 25, o primeiro Paredão da temporada está formado, trazendo à berlinda as duplas Edilberto e Raissa, Marcelo e Arleane, e Diogo Almeida e Vilma. As votações já estão abertas, e o público tem a chance de decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil.

O processo de formação deste Paredão começou com a vitória da dupla Aline e Vinícius na primeira Prova do Líder, realizada na quinta-feira (16). Logo após a conquista, os novos líderes indicaram Edilberto e Raissa como os primeiros emparedados. Vinícius comentou que a escolha não foi surpresa para ninguém, uma vez que também se tornaram alvos dentro do jogo.

No domingo (19), a dinâmica continuou com a imunização feita pelos anjos Maike e Gabriel, que protegeram João Pedro e João Gabriel, garantindo que eles não pudessem ser votados.

A responsabilidade dos líderes se intensificou ao necessitarem indicar mais duplas para o Paredão. Após uma série de votações no Confessionário, onde as duplas imunes foram Guilherme e Delma, Eva e Renata, além dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, foi identificado um empate triplo entre Diogo Almeida e Vilma, Diego e Daniele Hypolito, e Vitória Strada e Mateus, cada um recebendo três votos. Em uma decisão crucial, Aline e Vinícius optaram por colocar Diogo Almeida e Vilma na berlinda.

Como consequência da votação, Diogo Almeida e Vilma ganharam o direito ao contragolpe e escolheram puxar Vitória Strada e Mateus para o Paredão. Entretanto, a sorte sorriu para Vitória Strada e Mateus quando venceram a Prova Bate e Volta, livrando-se assim da eliminação iminente.

Com os eventos se desenrolando rapidamente na casa, os espectadores são convidados a participar ativamente da votação para decidir quem permanecerá no jogo. O clima está tenso entre os participantes enquanto aguardam ansiosamente os resultados dessa primeira grande disputa.