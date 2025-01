Aline e Vinícius venceram a primeira Prova do Líder no BBB 25

No início da 25ª edição do Big Brother Brasil, Aline e Vinícius emergiram vitoriosos da primeira Prova do Líder, marcada por uma intensa carga emocional e momentos de pura adrenalina.

Os competidores enfrentaram um desafio que exigiu não apenas sorte, mas também uma dose significativa de agilidade e raciocínio lógico. O objetivo da prova era desconectar os fios corretos dentro de um tempo estipulado, seguido pela abertura de cadeados e a montagem de um quebra-cabeça, que testou a capacidade de cada dupla.

A fase final da competição foi particularmente emocionante, envolvendo Aline e Vinícius contra a dupla Camilla e Thamiris. Com uma performance mais ágil e eficiente, Aline e Vinícius conseguiram garantir a vitória e, consequentemente, a liderança da semana.

Além do título de líderes, a dupla baiana também assegurou a imunidade, o que representa uma vantagem estratégica no jogo. Esta edição trouxe como novidade o acesso ao espaço do líder, elevando ainda mais as expectativas entre os participantes.

A vitória foi celebrada com grande entusiasmo entre os brothers, marcando o início promissor de Aline e Vinícius no reality show.