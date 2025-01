Primeiro óbito por gripe aviária é registrado nos EUA

Na última segunda-feira (6), os Estados Unidos registraram seu primeiro caso fatal de gripe aviária A (H5N1), popularmente conhecida como gripe aviária. De acordo com informações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a vítima era oriunda do estado da Louisiana e apresentava condições médicas preexistentes que podem ter contribuído para a gravidade do quadro.

O diagnóstico médico revelou que o paciente contraiu a infecção após contato com aves domésticas e silvestres infectadas. Graças ao rápido isolamento do indivíduo, não houve registro de transmissão do vírus para outras pessoas.

O CDC comentou sobre a situação, afirmando que, apesar da tragédia, a ocorrência de um óbito relacionado à gripe aviária H5N1 nos Estados Unidos não era completamente inesperada, dado o potencial conhecido desses vírus em causar enfermidades severas. O órgão ressaltou que o risco à saúde pública permanece baixo.

Até o presente momento, foram documentados 66 casos humanos de gripe aviária no território norte-americano. Em âmbito global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou cerca de 950 infecções em outros países, das quais aproximadamente metade resultaram em morte.

A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta predominantemente aves silvestres e domésticas. Embora a infecção em humanos seja rara, ela pode ocorrer principalmente através do contato direto com aves contaminadas, sejam elas vivas ou mortas.

Os sintomas iniciais geralmente incluem febre alta e tosse, acompanhados de desconforto respiratório. Sintomas adicionais, embora menos comuns, podem incluir diarreia, vômito, dor abdominal, sangramentos nasais ou gengivais, encefalite e dor no peito. As complicações graves da infecção podem levar a pneumonia severa, insuficiência respiratória e falência múltipla de órgãos.

Nos casos em que há suspeita ou confirmação da doença, recomenda-se a prescrição de antivirais para atenuar os sintomas. O tratamento deve ser iniciado por um período mínimo de cinco dias, podendo ser estendido até que haja sinais de melhora clínica.