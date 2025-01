Primeira festa do BBB 25 traz Anitta revelações emocionantes

A primeira festa do Big Brother Brasil 25 ocorreu na noite de quarta-feira (16) e trouxe momentos marcantes que deixaram os participantes em clima de descontração. Com um show especial da cantora Anitta, acompanhada de seu pai, Mauro Machado, popularmente conhecido como Painitto, a edição inaugural do evento se tornou um verdadeiro sucesso entre os brothers.

a verdade é que a anitta super ficaria no bbb e amaria participar, mesmo sendo cancelada todos os dias #bbb25

O início da festa foi marcado por uma surpreendente entrada de Anitta e seu pai na casa. A dupla criou uma situação inusitada ao fingir que estava competindo pelo prêmio do reality, fazendo com que muitos participantes acreditassem na pegadinha. Em tom descontraído, Anitta afirmou: “Eu não tô ligando pro prêmio porque já tá tudo bem, graças a Deus! Eu só vim pela experiência porque eu queria muito participar, gente.”

Após essa introdução divertida e uma breve tour pela residência, a artista revelou o verdadeiro propósito da visita: realizar o primeiro show da temporada. Assim que os brothers se prepararam para o espetáculo, houve uma interação entre os participantes. Vitória Strada aproveitou para fazer uma pergunta íntima a Vinícius sobre sua orientação sexual. Ele respondeu com sinceridade: “Não sei ainda. Estou vivendo um ano novo na minha vida.” Vitória elogiou a resposta e pediu desculpas pela indagação, demonstrando o bom clima entre eles.

Novos quadros e surpresas na pista de dança

Com o palco preparado, Anitta apresentou seus grandes sucessos, contagiando todos os presentes com sua energia vibrante. Como anunciado por Tadeu Schmidt, essa festa marcou a estreia de um novo quadro no programa: toda quarta-feira, um artista brasileiro será convidado para realizar um show dentro da casa, juntamente com uma dupla escolhida por ele.

A animação continuou após o show quando os participantes receberam um cooler repleto de bebidas enviadas pela produção. Entre risadas e danças, Diego Hypolito e Gracyanne foram alguns dos que se destacaram na pista de dança.

Em meio à celebração, momentos emocionantes também se fizeram presentes. Vitória Strada e Mateus, amigos de longa data, aproveitaram a ocasião para expressar seus sentimentos um pelo outro. A atriz declarou: “Quando eu digo que você é um irmão que a vida me deu, é de verdade… Você sabe o quanto você é especial pra mim e o quanto eu amo você.” Essa demonstração de afeto evidenciou a importância das relações dentro da casa.

A primeira festa do BBB 25 não apenas proporcionou entretenimento aos participantes, mas também destacou laços afetivos e novos começos em um ambiente repleto de surpresas.