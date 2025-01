Primeira etapa do Rally Piocerá já cobrou o seu preço

O 38º Rally Piocerá começou de uma forma surpreendente e tirou vários pilotos e navegadores da “zona de conforto”. A primeira etapa da competição largou às 7h da capital do Piauí e partiu rumo ao norte do estado para a cidade de Pedro II. A chegada foi na Praça Domingos Mourão Filho.

O percurso de 162 km navegados (276 km no total) deixou muito competidor atordoado, pois impôs um alto nível de concentração e, sobretudo, atenção aos desenhos (ângulos). Devido às fortes chuvas que têm caído no Piauí, houve trechos mais lisos e com alguns atoleiros – tantos que algumas duplas tiveram dificuldades para superar esse obstáculo. A etapa ficou ainda mais desafiadora com os balaios (que complicaram ainda mais o raciocínio de pilotos e navegadores).

“O Rally Piocerá é uma prova do calendário Brasileiro de Rally de Regularidade que tem uma exigência acima da média. Então, até mesmo as duplas mais experientes se surpreenderam com o terreno e com a dificuldade de interpretar o desenho. Precisaram de um tempo para se adaptarem e, consequentemente, reavaliarem as suas estratégias”, comentou o diretor de prova da categoria Carros, Alexandre Rech. A primeira etapa ainda apresentou terreno com piso seco e piçarras, travessias de rios, e adentrou um trecho de carnaúba – planta nativa da região.

Para chegar em Pedro II, os competidores passaram pelos municípios de Altos, Campo Maior, Jatobá do Piauí, Pau D’Arco, Alto Longá, Juazeiro do Piauí, Milton Brandão Capitão de Campos e Cocal de Telha.

Uma etapa inesperada

O navegador cearense Matheus Milfont confirmou as características da prova. “Tivemos vários obstáculos pelo caminho e precisamos superar todos. Foi uma prova bem difícil tecnicamente, mas muito legal. É bom estar no Rally Piocerá e competir em um evento de alto nível. A parte do carnaubal foi a mais complicada – sinuosa e lama”, reiterou Milfont. Ele compete na categoria Graduados, entre os Carros, ao lado do piloto Elvis Carvalho.

Para o piloto piauiense da modalidade Moto Enduro, Joveliano Filho (Duplas Graduado), o percurso trouxe algumas surpresas, como, por exemplo, um lajeiro liso. “Decidi descer da moto e passar devagar e, ainda assim, deslizava bastante”, destacou ele.

Nos quadriciclos, o piloto cearense Wescley Dutra disse que o sol na parte da tarde foi outro dificultador. “O sol me atrapalhou, pois não dava para enxergar o aparelho de navegação. Tive que encontrar uma solução, mas isso me atrapalhou um pouco. Mas o Piocerá está no começo, tem muito chão pela frente”, relatou Dutra.

Estreante nos UTVs, o piloto paraense Rodrigo Ferreira disse que o primeiro dia já mostrou o que é o Rally Piocerá. “A etapa foi uma das mais desafiadoras que enfrentei até hoje: serra, pedra, areia, lama e água. Um show de balaio com muita navegação. O piloto que tem um desejo de fazer algo bom e diferente tem que vir conhecer o Piocerá”, descreveu o paraense.

Nesta quarta-feira (29), os competidores das categorias motorizadas partem de Pedro II em direção a Sobral (CE), ponto de chegada da segunda etapa. O Rally Piocerá ainda passa por Quixeramobim, antes de alcançar o destino, na Praia do Morro Branco, em Beberibe, na sexta-feira (31).

O Rally Piocerá abre a temporada dos campeonatos Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade (CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo), Brasileiro de Rally de Regularidade 4×4 (CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo).

Confira a classificação do Rally Piocerá

CARROS 4X4

Master

1º Adriano Freitas / Paulo Medina (Fortaleza, CE)

2º Alfredo Turcatto / Lucca Carvalho Ribeiro (São Paulo, SP / Juiz de Fora, MG)

3º Giovani de Melo / Vitor Fleischmann (Porto Alegre, RS / São Bento do Sul, SC)

4º Rafael Brochier / Tiago Poisl (Novo Hamburgo, RS / Gravataí, RS)

5° Deonilson Salla / Marcos Evangelista (Curitiba, PR)

Graduado

1º Cristiano Finardi / Clayton Salustiano (Recife, PE)

2º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Carlos Eduardo Silva de Melo (Recife, PE)

3º Elvis Carvalho / Matheus Milfort (Fortaleza, CE)

4º Mauricio Assis / Leonardo Moura de Mendonça (Recife, PE)

5° Moyses Zirpoli / Leonario Gondim Azevedo (Fortaleza, CE)

Turismo

1º Angelo Roncalli Melo Alves / Eugenio Paccelli Alvez Filho (Fortaleza, CE)

2º Alexander Maia / Fabio Galindo (Recife, PE)

3º Adélia Ciarlini / Lincoln Ferreira (Eusébio, CE)

4º Eduardo Castro Lira Neto / Josiel Batista dos Santos (Carpina, PE)

5° André Luis Barbosa Furtado / Iran Barbosa (Belém, PA)

Open

1º José Maria Esteves / Jonathas de Azevedo Carvalho (Macapá, AP)

2º Francisco de Sousa Ribeiro / Marco Nunes de Moraes Filho (Teresina PI)

3º Marco Carraresi / Celso Watashi (Sorocaba, SP / São Paulo, SP)

4º Evânio da Silva Magalhães / Andreza Santos (Benevides, PA)

5° Alessandro Matos / Artur Matos (Ribeira do Pombal, BA)

MOTOS ENDURO

Elite

1º Emerson Loth (PR)

2º Jomar Grecco (ES)

3º Bruno Crivilin (ES)

4º Robertinho Paula (MG)

5º Saulo Bolandini (MG)

Graduado

1º Leonardo Malagutti (SP)

2º Alexandre Faria Valadares (MG)

3º Lenilson de Freitas Viana (PI)

4º Gabriel Valeriano (PE)

5º Julio Cesar da Silva Tiket (MG)

Over 35

1º Alex Nunes Azevedo Nunes (MG)

2º Marcos Vinicyus Feitosa (PI)

3º Gabriel Carneiro (MG)

4º Dario Julio (MG)

5º Ryan Medeiros Borges de Sousa (PI)

Dupla Graduado

1º Wesley Antunes de Macedo / Cristiano Silva (PI)

2º Diego Coutinho / Tiago Andrade Lima Coutinho (PE)

3º Joveliano Filho / Ademir Cesar Rodrigues Martins (PI)

Over 45

1º Erasmo Schwanz (ES)

2º Julio Cesar de Assis (MG)

3º Sandro Osmar Conci (CE)

Over 50

1º Sandro Hoffmann (ES)

2º Fabio Manoel de Pontes (MG)

3º Alisson Silva (MG)

Brasil

1º Tafarel Guimarães Araújo (MA)

2º Darton Novaes (MG)

3º Diogo Nunes (PI)

4º Felipe Diniz (MG)

5º Arnor Filho (PI)

Intermediário

1º Henrique Silveira (MG)

2º Samuel Silva Samuka Efrahim (MG)

3º Kleyton Ribeiro Gomes (PE)

Over 55

1º Marcio Miranda (MG)

2º Cleber Esteves Sacramento (MG)

3º Edson Maciel (MG)

Over 60

1º Alvaro Weyne (CE)

2º Roberto Aoki (SP)

Feminino

1° Bárbara Neves Gonzaga (GO)

2° Késsia Pires Tristão (ES)

Novato

1º Rondenelle Melo (MG)

2º Lucas Avelino (MG)

3º Julio Velasco (RJ)

Dupla Novato

1º Plínio Marcus / Rafael Lima (PE)

2º Douglas Borges / Bruno Borges (PI)

Moto Rally

1º Márcio Emídio Fernandes da Silva (PI)

2º Ciro Igor de Souza Barros (PI)

3º Rômulo Massariol (PA)

UTVs

Graduado

1º Roberto Keller / Roberto Spessatto (RS)

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (PE)

3º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Silva (MG)

4º Lucas Kohagura Alencastro / Claudio Alencastro (CE)

Novato

1º Gillian Santos / Nodge Filgueiras Martins (PE)

2º Augusto Rodrigues / Paulo Alcantara Gonçalves (PI)

3º Rodrigo Ferreira / Luis Henrique Cunha Abdelnour (PA)

4º Ronaldo Sobreira Leal / Bruno Moraes E Silva (PI)

QUADRICICLOS

1º Wescley Ferreira Dutra (CE)

2º Hélio Pessoa (CE)

3º Marcos Rocha (PI)

4º Roberto Savio Gomes da Silva (CE)

5° José Demontier Moura (CE)

Roteiro

Carros/Motos Rally/UTVs/Quadriciclos

29 de janeiro – quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 262km

30 de janeiro – quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 315km

31 de janeiro – sexta-feira

Quixadá (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 197km

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy.

Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.