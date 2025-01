Honda Racing inicia o Rally Piocerá 2025 nas primeiras posições

A Honda Racing superou o primeiro dos quatro dias do Rally Piocerá 2025 com os pilotos da equipe em destaque nas suas categorias. A partir de Teresina, os competidores das motos enfrentaram nesta terça-feira (28/1), rumo a Pedro II, também no Piauí, um percurso que previa originalmente 281 quilômetros, mas que acabou reduzido diante da impossibilidade de travessia de um rio. Além da navegação, a ordem de largada se mostrou decisiva, já que quem partiu mais atrás foi obrigado a lidar com o tráfego nas trilhas.



Em sua primeira participação no Piocerá, disputado no formato do enduro de regularidade, Bruno Crivilin, com a Honda CRF 450RX, ficou com a terceira posição na classe Elite. O capixaba, dono de 12 títulos nacionais de enduro contra o relógio (padrão FIM), enfrentou dificuldade inicial com a navegação, mas se sentiu à vontade em um terreno desconhecido – e otimista para avançar na classificação. “Em relação à pilotagem foi tranquilo, o percurso não estava tão técnico, mas não foi exatamente um dia como eu queria. Ainda temos outros três pela frente e espero encaixar a navegação”, resumiu.



Também na Elite, Tiago Wernersbach foi o 12º colocado. “Primeiro dia concluído. Com uma hora de prova enfrenfei um problema e fiquei 20 minutos parado, sabia que perderia posições. No restante do dia andei bem mesmo abrindo a categoria, sem rastros no caminho. Agora vou buscar melhorar”, disse o piloto, mais um capixaba, que também comanda a CRF 450RX.



Andando pela primeira vez na Graduado, com uma Honda CRF 250R, Alexandre Valadares, o Brankim, começou forte o Piocerá 2025, com a segunda posição. “Foi um dia positivo, consegui andar bem mesmo largando mais atrás, o que me fez pegar muito trânsito nas trilhas, e me senti bem com a moto e a planilha. Vou atrás da vitória no segundo dia”, garantiu o mineiro.



Bárbara Neves saiu na frente na defesa pelo título da Feminina. A goiana, com a Honda CRF 250F, fez uma prova consistente e sem sustos, ocupando a liderança. “Consegui andar bem, não cometi erros e fiz uma navegação muito boa. Nos trechos mais técnicos tive paciência e me concentrei na planilha. Fiquei feliz, já que faz um tempo que não disputo o enduro de regularidade.”





Na Over 35, com a Honda CRF 250RX, Dário Júlio abriu a disputa na quarta posição. “Foi um dia complicado. Larguei para trás e nas trilhas mais difíceis peguei muitos pilotos da minha categoria presos e não tinha como passar, então fui atrasando. Mas no segundo dia eu já largo mais para frente, vamos ver como será“, explicou o mineiro, que também é chefe da equipe Honda Racing de Rally.



Nesta quarta-feira (29/1), o Piocerá 2025 deixa o Piauí e entra no Ceará, rumo a Sobral, com um percurso de 276 km. Os vencedores da prova, que abre o Brasileiro de Enduro de Regularidade, serão conhecidos na sexta-feira (31/1), em Beberibe (CE).



Resultados extraoficiais – Rally Piocerá 2025 (três primeiros)





Dia 1



Categoria Elite

1º – #1 – Emerson Loth

2º – #10 – Jomar Grecco

3º – #8 – Bruno Crivilin – Honda Racing – CRF 450RX

12º – #7 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX



Categoria Graduado

1º – #16 – Leonardo Malagutti

2º – #19 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – Honda CRF 250R

3º – #25 – Lenilson de Freitas Viana



Categoria Over 35

1º – #28 – Alex Azevedo Nunes

2º – #27 – Marcos Vinicyus Feitosa

3º – #29 – Gabriel Nunes

4º – #31 – Dário Júlio – Honda Racing – Honda CRF 250RX



Categoria Feminina

1º – #106 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F

2º – #105 – Kessia Pires Tristão



Programação *



29/1 – Dia 2 – Quarta-feira

Pedro II (PI) a Sobral (CE)

Percurso: 276km



30/1 – Dia 3 – Quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 310km



31/1 – Dia 4 -– Sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 218km