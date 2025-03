Primeira edição da Oxente Run celebra esporte e cultura nordestina em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires recebeu, na manhã deste domingo (23), a primeira edição da corrida Oxente Run. O evento esportivo fez parte da programação da 3ª Entoada Nordestina e das celebrações pelos 71 anos de emancipação político-administrativa do município.

A largada e a chegada aconteceram no Complexo Ayrton Senna, com percurso de 5 km pelas vias da Estância Turística. O evento teve como objetivo fomentar a prática esportiva e incentivar um estilo de vida saudável entre os participantes. A concentração teve início às 6h30, e a corrida começou pontualmente às 7h.

O grande vencedor da categoria Masculino Geral foi José Paulo dos Santos, que completou o percurso em 16 minutos e 25 segundos. Emocionado com a vitória, o atleta destacou a importância da prova para sua preparação na temporada.

“Essa corrida foi muito especial para mim por ser a primeira do ano. A primeira competição sempre nos traz um sentimento de realização, e conseguir vencer a prova me deixa ainda mais feliz. O trajeto estava bem organizado e sinalizado, e sou muito grato ao meu treinador e à equipe por todo o suporte”, afirmou José Paulo dos Santos.

Na categoria Feminino Geral, Amanda Batista Santana foi a grande campeã, cruzando a linha de chegada com o tempo de 21 minutos e 3 segundos. Em seguida, Marluce Batista dos Santos (23:00) e Sebastiana Ferreira de Lima (23:08) completaram o pódio.

Os atletas da categoria PCD também tiveram destaque na competição. Felipe Leocadio Curcino venceu no Masculino PCD com 16 minutos e 35 segundos, enquanto Isaura Lopes Pires Neta foi a primeira colocada no Feminino PCD, concluindo a prova em 29 minutos e 40 segundos.

Entre os participantes estava Reginaldo Ferreira Marques, segundo colocado na categoria PCD Masculino. Aos 60 anos, ele superou diversas adversidades ao longo da vida, incluindo um acidente que o deixou paraplégico e uma batalha contra o câncer. “A bicicleta se tornou minhas pernas e me deu uma nova liberdade. Eu moro em Mauá e participo de diversas corridas de rua. No ano passado, corri na Asas Para Isabela e em uma mini maratona em Santo André. Estar aqui hoje é mais uma conquista”, relatou.

Reginaldo também ressaltou as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência para treinar e competir. “Infelizmente, a falta de acessibilidade em academias e espaços esportivos é um grande desafio. Mas a bicicleta me trouxe muitos benefícios para a saúde e qualidade de vida. Eu sou 100% independente e estou sempre em movimento”, completou.

Todos os participantes da Oxente Run receberam medalhas de participação. Além disso, os dez primeiros colocados das categorias geral masculino e feminino receberam troféus, assim como os cinco primeiros da categoria PCD.