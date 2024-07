Primeira-dama de SP Cristiane Freitas visita Centro de Integração da Cidadania em Guarulhos

Nesta quarta-feira (24), a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, acompanhada do secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, realizou uma visita ao Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Guarulhos. As unidades deste projeto são conhecidas por oferecerem uma ampla gama de serviços de assistência social, emissão de documentos e cursos destinados à comunidade local, desempenhando um papel crucial na inclusão e capacitação dos cidadãos.

Durante a visita, Cristiane Freitas e Fábio Prieto tiveram a oportunidade de conhecer de perto as turmas de inclusão digital voltadas para pessoas com mais de 60 anos de idade. Esses cursos são fundamentais para promover a inclusão digital da terceira idade, possibilitando que esses cidadãos acessem a tecnologia e a internet, ferramentas essenciais para a vida moderna, e se protejam de golpes, vírus e situações de risco digitais.

Além disso, os visitantes também puderam observar as aulas dos cursos de cabeleireiro, manicure e costura, que são oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de SP nas unidades do CIC. Esses cursos visam capacitar os participantes, proporcionando-lhes habilidades que podem ser utilizadas para geração de renda e empreendedorismo, contribuindo para a autonomia financeira e social dos moradores de Guarulhos.

O tour pelo prédio do CIC Guarulhos incluiu uma apresentação detalhada das instalações e dos diversos serviços oferecidos pela unidade. A primeira-dama Cristiane Freitas elogiou a dedicação dos profissionais do CIC Guarulhos, parabenizou o empenho dos alunos participando de cursos na unidade e reforçou o compromisso com a inclusão social e digital que o Fundo Social de São Paul possui, especialmente, para os grupos mais vulneráveis da sociedade.

Ao final da visita, o secretário Fábio Prieto também destacou a importância dos CICs no fortalecimento das comunidades e na promoção da cidadania. “O Governo de São Paulo continuará investindo em programas que ampliem o acesso a serviços e oportunidades para todos os cidadãos”, disse o secretário.