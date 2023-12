Primavera Sound: saiba onde assistir aos shows, como chegar e o que levar

Neste fim de semana, 2 e 3 de dezembro, acontece a segunda edição do Primavera Sound em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O festival de música espanhol traz nomes como The Killers e The Cure e poderá ser assistido pela televisão.

Veja a seguir informações sobre o evento, que começa às 12h e termina às 23h.

Ainda tem ingresso?

Há ingressos disponíveis apenas para o domingo (3) no valor de R$ 727,80 a meia entrada com taxas e R$ 1.188 inteira com taxas. Dá para adquirir a modalidade VIP, que dá acesso a uma área exclusiva, por R$ 1.594 a meia entrada ou R$ 2.188 a inteira com taxas. Os ingressos são vendidos no site da Tickets For Fun.

Quem comprou o Passaporte, que dá acesso aos dois dias do festival, não deve tirar a pulseira no final do primeiro dia. Aliás, é com ela que as compras serão feitas no evento.

Quem fará show no Primavera Sound?

O festival tem o line up voltado para o pop, indie e rock. Além disso, metade dos artistas é mulher brasileira ou estrangeira.

No sábado o destaque vai para The Killers às 21h35, Pet Shop Boys às 19h50, Marisa Monte às 18h40 e Cansei de Ser Sexy às 17h40.

No domingo é dia de The Cure às 20h25, Carly Rae Jepsen às 15h30, Marina Sena às 16h30 e Bad Religion às 19h.

Quais serão os palcos do Primavera Sound?

O festival terá três palcos: o Palco São Paulo, Palco Corona e o Palco Barcelona. Haverá também o TNT Club, espaço com pista de música eletrônica.

Como chegar no Primavera Sound?

O festival acontece pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, espaço que também recebe festivais como Lollapalooza e The Town.

O evento não terá estacionamento, por isso a melhor maneira é ir de transporte público ou carros de aplicativo. Quem optar pela primeira opção, poderá descer na estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco-Grajaú), que fica a aproximadamente 850 metros do festival -oito minutos de caminhada. A estação estará aberta para embarque até as 2h, e as outras linhas (4 – Amarela, 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda) ficarão abertas para desembarque e integração até o fim das operações na Estação Autódromo.

Há também a possibilidade de pegar um trem expresso da Via Mobilidade que vai da estação Pinheiros para a estação Autódromo direto. As viagens acontecerão das 11h às 16h, com partidas de 30 em 30 minutos. Na volta haverá acesso exclusivo aos trens. O valor do passaporte expresso é de R$ 30 e pode ser adquirido em passaporte.viamobilidade.com.br.

O que pode levar para o Primavera Sound?

Para enfrentar o sol que fará durante o festival, é recomendado levar óculos de sol, boné ou chapéu e protetor solar. Os documentos pessoais não podem faltar e a capa de chuva. É possível também levar câmera portátil, mochila ou bolsa de até 20x30cm, frutas cortadas em pedaços, alimentos industrializados fechados, água mineral em copo plástico lacrado e garrafas plásticas flexíveis lacradas.

O que não pode levar no Primavera Sound?

Não é permitido levar guarda-chuva, tablets, câmeras profissionais, cartazes, garrafas e latas, livros, jornais ou revistas, cigarro eletrônico e desodorante ou outros cosméticos em recipientes maiores do que 100ml. Além de objetos cortantes e armas.

O que terá para comer no Primavera Sound?

O Food Park do festival terá 14 estabelecimentos com opções como lanches veganos, pizzas, sanduíches, snacks e sobremesas. Estarão presentes restaurantes como Açougue Vegano, Chimi Chouripanes, Cabana, Juanitos Empanadas, Los Dos, Bráz Elétrica, Oakberry, The Good Cop Donut Shop e Lanchonete da Cidade.

Como assistir ao Primavera Sound de casa?

Neste ano o evento será transmitido no canal Multishow e no streaming Globoplay.

Mais informações em primaverasound.com.