Primavera SAF busca os 3 pontos contra o Taubaté nesta quarta, pela 5ª rodada da A2

Após trazer um ponto de Rio Claro, mesmo jogando com um jogador a menos em quase toda a etapa final, o Primavera SAF quer se reencontrar com a vitória, somar 3 pontos e retornar ao G8 do Campeonato Paulista da Série A 2. Nesta quarta, às 20h, o time de Indaiatuba vai até o Vale do Paraíba para enfrentar o Taubaté, em partida válida pela 5ª rodada do campeonato. O jogo acontece no Estádio Joaquim de Morais Filho (Joaquim de Morais Filho) e pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, no canal da Federação Paulista de Futebol.

Com quatro pontos, o Primavera SAF ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. O Taubaté, por sua vez, tem seis pontos e está na 8ª posição. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais, com jogos terminando empatados.

Para o jogo dessa quarta, o Técnico Ricardo Colbachini terá o desfalque do zagueiro Marlon, expulso no último sábado diante do Rio Claro. Seu substituto deve ser escolhido horas antes do apito final. Para as demais posições, ele deve contará com força máxima.

O técnico do Fantasma está confiante em uma boa apresentação de seu time, mesmo atuando fora de casa. “A nossa expectativa é fazer um grande jogo e vencer para voltar ao G8”, disse.

Investimentos e patrocínios

Para a temporada 2024 o Primavera SAF montou um planejamento com um robusto investimento. O valor mostra como o clube se prepara para encarar os dois campeonatos e fazer campanhas ainda melhores em relação ao ano passado.

Parte dos investimentos vem do grupo de patrocinadores e apoiadores, com empresas nacionais e multinacionais da cidade e do Brasil. O patrocinador oficial será o Brasa, que renovou o contrato por mais um ano, a Yammar, que também estampará sua marca na camisa do time, SEW Eurodrive Brasil, Sicoob Cooplivre e Vera Cruz Hospital.

Completam a lista de apoiadores: Bet Nacional, Metal Coat, Vera Cruz Hospital, Ortolife, Corpus Sistemas e Obras, Cato Supermercados, Klarina Água Mineral Natural, All Pé, Phisicus, Villa Real Revestimentos, Cor Bella Tintas, Villa Real, SRetros Pavimentação, Construção e Locação e Grupo Bes Business.