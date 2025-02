Previsão do tempo: SP terá temperaturas entre 20°C e 30°C, com chuvas isoladas

A cidade de São Paulo inicia o dia com uma combinação de sol e nuvens, apresentando uma temperatura média de 21°C, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Ao longo da tarde, são esperadas chuvas típicas da estação, que podem variar de intensidade moderada a forte, embora ocorram de maneira pontual e breve. As temperaturas devem oscilar entre uma mínima de 20°C e uma máxima que pode alcançar os 30°C, com umidade relativa do ar em torno de 47%.

Tendências Meteorológicas para os Próximos Dias

As previsões indicam que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perderá força nos próximos dias, resultando em chuvas mais localizadas e características da temporada de verão. Com isso, espera-se um aumento gradual das temperaturas, especialmente durante as tardes, quando as pancadas de chuva se tornarão mais frequentes e intensas.

No dia seguinte, quinta-feira (6), a previsão aponta para um cenário semelhante, com a presença de sol entre nuvens e possíveis chuvas rápidas em áreas isoladas. No entanto, há expectativa de que algumas dessas chuvas sejam intensas. As temperaturas devem variar entre 20°C nas primeiras horas do dia até próximo dos 30°C durante a tarde. Além disso, os índices de umidade do ar poderão apresentar uma leve queda, variando entre 43% e 95% ao longo do dia.