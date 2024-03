Previsão do tempo: SP tem início de manhã com temperaturas em rápida elevação

A manhã começa com céu encoberto e melhora na sensação de calor. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 22ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva na capital.

O dia segue com sol e temperaturas em rápida elevação. Os termômetros podem superar os 33°C. Entre o final da tarde e o início da noite a propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas com pontos de moderada a forte intensidade, raios e rajadas localizadas de vento.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes.

Na terça-feira (19) o tempo permanece abafado com sol entre nuvens. As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas que podem superar os 32°C. No final da tarde retornam as condições para chuvas na forma de pancadas com pontos de até forte intensidade, raios e rajadas de vento.