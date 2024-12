Previsão do tempo: SP tem início de manhã com sol entre nuvens e temperatura em elevação

A manhã desta segunda-feira (16) começa com termômetros marcando 21°C, com máxima prevista de 28°C ao longo do dia.

O dia deve apresentar sol entre nuvens. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima; entretanto, não há previsão de chuvas significativas.

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) mostram que, até o momento, dezembro acumulou 55,4 mm de chuva, o que corresponde a 30,2% dos 182,9 mm esperados para o mês.

Amanhã, terça-feira (17), o sol aparece entre nuvens, mas os ventos que passarão a soprar do sul e sudeste devem amenizar as temperaturas e favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite. As temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que não devem superar os 25°C.