Previsão do tempo: SP enfrenta calor intenso e chuvas isoladas são esperadas no fim do dia

A capital paulista inicia o dia sob um céu parcialmente nublado e com temperaturas em elevação, com os termômetros registrando 19°C. As expectativas para hoje indicam que as máximas poderão atingir até 35°C.

Em resposta à onda de calor que se instalou na cidade desde a última segunda-feira (10) e deve persistir nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo ativou as 10 tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essas estruturas estão estrategicamente posicionadas em diversas regiões da cidade, oferecendo abrigo para aqueles que buscam um local fresco para descansar e se hidratar. As tendas são acionadas quando a temperatura ou a sensação térmica chega a 32°C e disponibilizam água, chás, sucos gelados e frutas, além de assistência para animais de estimação.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as condições meteorológicas devem mudar ao longo do dia. Entre o final da tarde e o início da noite, é esperada a ocorrência de chuvas isoladas, que poderão variar de moderadas a fortes, acompanhadas por raios e ventos intensos em algumas áreas.

As previsões para os dias seguintes indicam que o calor extremo continuará, com possibilidade de chuvas isoladas ao final das tardes. A Defesa Civil Municipal mantém estado de alerta em toda a capital paulista devido às altas temperaturas.

Amanhã, quinta-feira (20), o cenário deverá ser semelhante, com muito sol e calor. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 22°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 35°C. Novamente, espera-se um aumento da nebulosidade no final da tarde, trazendo potencial para chuvas isoladas, que podem ser fortes em alguns pontos, assim como relâmpagos e rajadas de vento.