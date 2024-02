Previsão do tempo: SP amanhece com poucas aberturas de sol

A Capital paulista amanhece com muita nebulosidade. As temperaturas permanecem amenas, oscilando entre 16°C e 18°C. A umidade relativa do ar está acima dos 90%. Não há registro de chuva.

Na quinta-feira (1), muita nebulosidade e poucas aberturas de sol pela manhã. No decorrer da tarde, áreas de instabilidade ganham força e provocam pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Há potencial para formação de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. As chuvas perdem força durante a noite. Mínima de 19°C e máxima de 27°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de áreas de instabilidade deixa o céu com mais nuvens e as pancadas de chuva no período da tarde serão mais generalizadas e volumosas. Com a chuva e o tempo mais fechado, o calor diminui, e as máximas não superam os 28°C.

Na sexta-feira (2), o cenário se repete. Muitas nuvens pela manhã, sensação de tempo abafado, e chuva moderada à forte à tarde. O potencial para alagamentos e transbordamentos segue elevado. Além disso, atenção com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19°C e a máxima de 26°C.