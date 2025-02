Previsão do tempo: SP amanhece com céu nublado e temperaturas amenas

O dia em São Paulo inicia com céu encoberto e temperaturas amenas, segundo dados fornecidos pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A média registrada é de 22°C, sem qualquer sinal de precipitação na região leste do estado.

Ao longo do dia, as temperaturas devem subir, alcançando máximas de até 28°C. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 95%, criando um ambiente propenso a mudanças climáticas. Especialistas alertam que, entre o início e o final da tarde, a combinação do calor com a entrada dos ventos marítimos pode resultar na formação de núcleos de chuvas fortes, com risco elevado de alagamentos e aumento dos níveis dos córregos e rios.

A previsão para os dias subsequentes indica a continuidade das pancadas isoladas de chuva, típicas dessa época do ano, mas com uma leve diminuição da sensação de calor intenso que tem sido predominante. A presença de uma área de baixa pressão atmosférica na costa de Santa Catarina está gerando uma frente fria distante no oceano, o que favorece ventos provenientes do sul e sudeste, contribuindo para o aumento da nebulosidade.

O final de semana promete seguir essa tendência, com previsão de chuvas isoladas no período da tarde. No sábado (22), os paulistanos podem esperar um dia nublado, com temperaturas ao redor dos 20°C nas primeiras horas da manhã e umidade mínima estimada em cerca de 62%. As chuvas intensas podem retornar à tarde, aumentando o risco de alagamentos pontuais. No domingo (23), as condições climáticas permanecerão praticamente inalteradas.