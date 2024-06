Previsão do tempo: SP amanhece com baixas temperaturas e garoa

O amanhecer na capital apresenta céu encoberto e baixas temperaturas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 16ºC. Imagens do radar não indicam chuva sobre a sobre a cidade, apenas chuviscos e garoa isolada. Há uma pequena área de instabilidade no Litoral Sul e parte do ABC.

Devido a chegada de uma frente fria o tempo segue com céu encoberto e há potencial para garoa e chuva leve. A temperatura máxima não ultrapassa os 17°C. A umidade do ar estará elevada, acima dos 70%.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de a para baixas temperaturas desde às 08h do dia 03/06/2024.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na quarta-feira (5), o sistema frontal se afasta, e mesmo entre muitas nuvens, o sol volta a aparecer. Os termômetros oscilam entre a mínima de 13°C e a máxima de 22°C. O dia vai terminar com céu nublado a encoberto e sem previsão de chuva.