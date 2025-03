Previsão do tempo: São Paulo tem sexta ensolarada e temperaturas até 27°C

A manhã da sexta-feira, dia 21, inicia-se com um céu parcialmente nublado e a temperatura apresentando uma leve elevação. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicam que a temperatura média registrada na cidade é de 17°C, com expectativa de máxima atingindo os 27°C ao longo do dia. Os índices de umidade relativa do ar devem permanecer em torno de 50%, e não há previsão de precipitações.

Para os dias subsequentes, as previsões meteorológicas sinalizam uma diminuição nas chuvas após a passagem de uma frente fria pela costa paulista. A expectativa é que as chuvas voltem a ser mais frequentes entre domingo, dia 23, e o início da próxima semana.

No sábado, dia 22, o panorama climático deve ser semelhante ao da sexta-feira, com temperaturas mínimas permanecendo em 17°C e predomínio de sol intercalado com nuvens. Durante as horas mais quentes do dia, a máxima poderá alcançar 28°C, enquanto os níveis mínimos de umidade do ar devem rondar os 42%. No decorrer da tarde, a cobertura de nuvens tende a aumentar devido à influência da brisa marítima; no entanto, não se espera chuva significativa.