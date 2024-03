Previsão do tempo: São Paulo tem manhã ensolarada

A manhã desta quarta-feira (13) apresenta predomínio de sol, poucas nuvens e temperatura em elevação na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 19,8°C.

No decorrer do dia, o sol brilha forte e faz calor. Hoje a máxima alcança os 31°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 37%. No final da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e diminui a sensação de calor. A quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva.

A Defesa Civil da cidade de São Paulo, nos termos no artigo 5ª da Portaria 1062/2023, decreta Estado de ALERTA para altas temperaturas em toda a cidade, a partir do dia 13/03/2024, às 09h.

Os dados do CGE mostram ainda que março acumulou até o momento 71,9mm, o que representa 40,3% dos 178,5mm esperados para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O ar quente e mais seco ganha força, o que vai garantir dias ensolarados e com temperaturas elevadas. Não há previsão de chuva. Atenção com os baixos índices de umidade em torno a um pouco abaixo dos 30%. Nessas situações, o CGE recomenda beber água à vontade, usar umidificadores de ar nos ambientes fechados, proteger-se do sol e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h.

A quinta-feira (14) será ensolarada de com rápida elevação da temperatura. No amanhecer, a mínima será de 20°C, e à tarde, a máxima chega aos 33°C.

Na sexta-feira (15), o cenário se repete. Dia ensolarado com céu claro e pouquíssimas nuvens. Os termômetros oscilam entre 21°C na madrugada e 34°C no meio da tarde.