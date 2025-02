Previsão do tempo: São Paulo enfrenta calor intenso

A cidade de São Paulo inicia a manhã sob um céu ensolarado, apresentando uma elevação nas temperaturas. O clima típico de verão promete trazer calor intenso ao longo do dia.

No período que abrange o meio da tarde até o início da noite, a interação entre o calor predominante e a brisa marítima poderá resultar em áreas de instabilidade atmosférica. Isso deve causar chuvas esporádicas, caracterizadas por pancadas intensas e passageiras. Há ainda a possibilidade de rajadas de vento fortes e o risco de alagamentos em algumas regiões da cidade. As temperaturas máximas durante a tarde podem ultrapassar os 30ºC, acentuando o desconforto térmico.

De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, até o momento, fevereiro registrou um acumulado de 117,5 mm de chuvas, representando 53,9% do total esperado para o mês, que é de 217,8 mm.

Para os próximos dias, a previsão indica que a segunda semana de fevereiro será marcada por um predomínio de sol e temperaturas elevadas. A capital paulista se encontra em estado de alerta devido ao aumento das temperaturas desde as 8h da última quinta-feira, dia 06/02/2025.

Na terça-feira (11), as condições climáticas devem se repetir. A madrugada apresentará temperaturas mínimas em torno dos 20°C, enquanto à tarde o calor se intensificará com máxima prevista de 32°C. Assim como nos dias anteriores, há potencial para chuvas isoladas no final da tarde, que podem ser intensas mas com duração breve.