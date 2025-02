Onda de calor atinge Sudeste do Brasil

As capitais da região Sudeste do Brasil estão sob aviso de uma intensa onda de calor, com a possibilidade de quebra de recordes de temperatura ao longo desta semana. De acordo com informações divulgadas pela Climatempo, todas as cidades dessa região podem registrar temperaturas superiores às médias históricas para 2025.

A onda de calor, que teve início no Rio Grande do Sul na última terça-feira (5), deverá persistir até a próxima quarta-feira (12). A MetSul, empresa especializada em previsões meteorológicas, indica que essa condição climática crítica se intensificará nas próximas horas, especialmente no estado gaúcho.

As temperaturas no Rio Grande do Sul poderão atingir níveis alarmantes, com registros próximos ou até superiores a 40ºC. Porto Alegre, por exemplo, deverá enfrentar um calor intenso, com termômetros marcando entre 38ºC e 40ºC nos dias mais críticos.

Além disso, uma nova onda de calor começará a afetar os estados do Sudeste e Nordeste a partir da próxima quarta-feira e deve se estender até o dia 18 deste mês. No entanto, São Paulo é a única capital do Sudeste que não será diretamente impactada por essa onda de calor. Durante os dias 13 e 14, as temperaturas na capital paulista podem variar entre 34ºC e 35ºC.

Por outro lado, o Rio de Janeiro poderá experimentar temperaturas entre 38ºC e 39ºC durante o mesmo período, com algumas áreas do estado podendo alcançar os 40ºC. Já Belo Horizonte poderá registrar entre 34ºC e 35ºC entre quinta e sexta-feira (14), enquanto Vitória pode atingir os 36ºC a 37ºC.

A onda de calor afetará uma vasta área que vai desde o Vale do Paraíba, em São Paulo, até o Leste do Piauí e interior de Pernambuco. Nesses locais, as temperaturas poderão superar em até 7ºC as médias normalmente esperadas para fevereiro.

Para compreender melhor esse fenômeno climático conhecido como onda de calor, é importante destacar que se trata de um período prolongado de temperaturas anormalmente altas, que podem ter impactos significativos na saúde pública e na agricultura.