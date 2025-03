Previsão do tempo: São Paulo enfrenta calor intenso de até 31°C

No dia de hoje, quinta-feira (6), a cidade de São Paulo experimentará um clima caracterizado por temperaturas elevadas e um sol intenso. Ao longo da tarde, a interação entre o calor acumulado e a brisa marítima poderá gerar pequenas áreas de instabilidade, resultando em chuvas rápidas e isoladas. A previsão é que os termômetros atinjam uma temperatura máxima de 31°C.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a maior média de temperatura máxima registrada na capital paulista em 2025 ocorreu no dia 17 de fevereiro, atingindo 34,2°C. Em termos de registros absolutos, o ponto mais quente foi registrado na Subprefeitura de Perus, na Zona Norte, onde a temperatura alcançou 36,9°C na tarde do dia 18 de fevereiro. Além disso, a maior temperatura mínima média foi observada em 21 de janeiro, com 23°C, enquanto a mínima absoluta foi registrada no amanhecer do dia 17 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 25,3°C na estação meteorológica CGE-Sé.

Quanto à previsão para os próximos dias, o calor e a presença do sol devem continuar predominando até domingo (9). Nesse intervalo, as chuvas ainda ocorrerão de maneira irregular e com distribuição desigual no final das tardes.

Para amanhã, sexta-feira (7), as condições climáticas se manterão semelhantes. A expectativa é que as temperaturas variem entre uma mínima de 20°C durante a madrugada e uma máxima que pode chegar a 30°C ao longo da tarde.