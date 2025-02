Previsão do tempo: São Paulo acorda com céu limpo e temperaturas altas

Na manhã de hoje (7), a cidade de São Paulo acordou com céu limpo, apresentando apenas algumas nuvens dispersas. Segundo dados coletados pela rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 20ºC. A previsão indica que não haverá chuvas na região leste do estado.

À medida que o dia avança, as temperaturas devem subir consideravelmente, podendo atingir uma máxima de 31°C. Durante este período, a umidade do ar pode cair para níveis próximos a 43%. No final da tarde, a combinação do calor acumulado e a brisa marítima poderá gerar áreas de instabilidade atmosférica, resultando em pancadas de chuva isoladas que podem variar de intensidade moderada a forte. Essa condição climática eleva o risco de rajadas de vento e a possibilidade de alagamentos, além de impactar os níveis dos córregos e rios na Região Metropolitana. A noite se encerrará com céu nublado, sem previsão de novas precipitações.

Para os próximos dias, as previsões atmosféricas sugerem que o clima permanecerá quente, com temperaturas acima da média histórica para São Paulo e uma diminuição nas precipitações. As chuvas mais significativas devem concentrar-se nos estados do Sul do Brasil.

Para amanhã, sábado (8), espera-se que a madrugada seja marcada por céu nublado e temperaturas em torno dos 20°C. A partir da manhã, o sol deverá predominar entre poucas nuvens, com uma máxima prevista em torno dos 29°C. Os índices de umidade do ar deverão apresentar valores mínimos ao redor de 50% durante os períodos mais quentes do dia. No período da tarde, existe a possibilidade de chuvas rápidas, embora com baixo risco para formação de alagamentos.