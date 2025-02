Previsão do tempo: Quinta-feira (27) ensolarada em SP

Na capital paulista, a quinta-feira (27) se destaca por ser marcada por um clima predominantemente ensolarado e quente, com as temperaturas alcançando a marca de 32°C. Contudo, no período da tarde, existe a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, embora com duração limitada.

Diante dessas condições climáticas adversas, é crucial adotar medidas preventivas para proteger a saúde. Especialistas recomendam o uso de protetor solar, a ingestão frequente de água e a interrupção de atividades físicas ao ar livre entre 11h e 17h. Além disso, o uso de óculos escuros e bonés é aconselhado para aqueles que precisam se expor ao sol. A atenção deve ser redobrada para grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, que são mais suscetíveis à desidratação.

Para os dias seguintes, o panorama meteorológico permanece inalterado. A massa de ar quente continuará a prevalecer, resultando em dias ensolarados e temperaturas que ultrapassam os 30°C. As chuvas devem continuar a ocorrer de forma irregular nas tardes.

Na sexta-feira (28), as previsões indicam a repetição do clima intenso, com céu limpo durante o dia e temperaturas elevadas. No final da tarde, são esperadas chuvas isoladas, que podem ser de intensidade significativa e acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas, aumentando o risco de alagamentos. As temperaturas mínimas na madrugada devem girar em torno de 22°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. Os índices de umidade relativa do ar deverão ficar próximos aos 30%, acentuando ainda mais a sensação de calor.