Onda de calor promete temperaturas altas em capitais brasileiras durante o carnaval

As previsões meteorológicas indicam que várias capitais brasileiras podem enfrentar recordes de temperatura durante o carnaval deste ano, em meio a uma nova onda de calor que se estenderá até pelo menos o dia 5 de março.

O bloco Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença, atrai foliões no pré-carnaval em São Paulo, destacando a atmosfera vibrante que predominará, apesar das altas temperaturas. De acordo com a Climatempo, as capitais afetadas pela onda de calor experimentarão um carnaval marcado por dias ensolarados e escaldantes.

A capital paulista é uma das mais impactadas, onde as temperaturas devem atingir até 34°C. A expectativa é de que a cidade tenha um clima predominantemente ensolarado, com pouca probabilidade de chuvas durante os festejos.

No Rio de Janeiro, as temperaturas também prometem ser elevadas. A cidade deve registrar máximas entre 38°C durante o final de semana, mantendo um padrão semelhante ao restante da região sudeste, onde as temperaturas estão previstas para ficar de 3°C a 5°C acima da média histórica.

Salvador não ficará atrás, com máximas alcançando 32°C e um céu ensolarado, embora haja chances de pancadas isoladas de chuva. Em Recife, as temperaturas devem girar em torno dos 30°C, acompanhadas por períodos de sol intercalados com nuvens e a possibilidade de chuvas tanto diurnas quanto noturnas ao longo da festividade.

A Climatempo prevê que essa será a quinta onda de calor registrada no Brasil em 2025. As ondas anteriores afetaram predominantemente o Sul do país e uma delas já havia elevado as temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste. Agora, o fenômeno está projetado para atingir uma parte significativa do Centro-Sul do Brasil.

Os estados mais atingidos incluem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Segundo Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, Porto Alegre deverá ser a capital mais quente nesse período, com máximas podendo chegar até 39ºC e locais no leste do estado registrando até 43ºC.

Na região Sudeste, São Paulo também se prepara para um carnaval sob calor intenso, com expectativas de temperaturas acima da média histórica.

O início do mês de março promete manter essa tendência quente em boa parte do Brasil. Meteorologistas apontam que o último mês do verão terá marcas acima da média especialmente no centro-leste do país e na região amazônica. Além disso, espera-se que o fenômeno La Niña perca força ao longo do mês.

A presença de uma nova massa de ar quente proveniente do norte da Argentina e Uruguai deve contribuir para a intensificação das altas temperaturas nas regiões Centro-Sul durante a primeira quinzena do mês.

Na Região Sul, os termômetros continuarão elevados até cerca do dia 10 de março, com previsões de chuvas localizadas decorrentes do calor intenso. No Sudeste, o calor persiste até pelo menos o dia 8 de março. O Centro-Oeste deve enfrentar um mês abafado e quente, enquanto no Nordeste as chuvas devem ser abundantes no norte da região devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Com isso, as altas temperaturas se tornam um importante tópico de discussão à medida que se aproxima o carnaval, que tradicionalmente envolve muita folia sob o sol intenso.