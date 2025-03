Previsão do tempo para sexta-feira (14), em SP: condições para pancadas de chuva forte

Nesta sexta-feira 14 de março, o dia será marcado pela presença de Sol entre algumas nuvens, fazendo as temperaturas subirem novamente e aumentando a sensação de calor e tempo abafado em todo o Estado de São Paulo.

Além disso, no decorrer das horas, a soma do calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia, criam condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo queda de granizo em pontos isolados.

Na Região Metropolitana da Capital Paulista, os termômetros variam entre 20°C e 27°C,

Em Barretos, mínima de 23°C e máxima e 31°C;

Em Cruzeiro, mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Já para região de Registro, as temperaturas variam entre 22 e 29°C.

Por conta das condições para temporais, recomenda-se atenção redobrada em áreas de riscos.