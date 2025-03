Previsão do tempo para segunda (17), em SP: chuva perde força e temperatura sobe

A segunda-feira (17) começou com chuva fraca em pontos isolados do Vale do Paraíba e do nordeste do estado de São Paulo, enquanto nas demais áreas o tempo firme predomina.

Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado, e a temperatura sobe.

Na faixa leste, a circulação marítima ainda favorece maior variação de nebulosidade e períodos de céu nublado ao longo do dia, com condição para chuva fraca a moderada em pontos isolados entre o meio da tarde e a noite.

Na regional de Campinas e nas faixas norte, oeste e central do estado há condição para chuva forte, que ocorre na forma de pancadas isoladas de curta duração. Os modelos meteorológicos não indicam volumes significativos para o dia de hoje.