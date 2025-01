Campinas: Aumentam em 7% multas de ônibus em 2024, com 76% por atrasos e não passagens

No último ano, Campinas registrou um total de 19.842 autuações relacionadas ao transporte público, das quais 15.185 foram atribuídas a ônibus que não cumpriram seus horários ou deixaram de passar. Esse número representa um crescimento de 7% em comparação com 2023.

As multas aplicadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) correspondem a uma significativa parcela das autuações enfrentadas pelas empresas que operam o sistema de transporte na cidade. Em 2024, as penalizações por viagens não realizadas contabilizaram impressionantes 76% do total de autuações, conforme dados obtidos pela EPTV, afiliada da TV Globo.

Um levantamento feito pela Emdec revelou que, no ano anterior, houve um total de 20.969 multas, das quais 14.164 foram resultantes de viagens não efetuadas, correspondendo a 67% do total. Já em 2024, os números se mostraram ainda mais alarmantes, com as multas referentes a ônibus atrasados ou que não passaram alcançando 76% do total de autuações.

A linha de ônibus que mais acumulou reclamações por viagens não realizadas em 2024 foi a 120, que opera entre o Terminal Ouro Verde e o Terminal Central. A reportagem fez uma cobertura da situação e ouviu passageiros sobre suas experiências. De acordo com relatos, a linha deveria operar a cada dez minutos, mas essa frequência raramente é mantida.

O passageiro Francineudo Vieira expressou sua insatisfação: “Quando não atrasa, quebra um ou dois ônibus, ou já sai daqui quebrado. Temos horários a cumprir no trabalho e isso nos atrapalha muito.” A vendedora Gislaine Campos também corroborou essa percepção, afirmando que nos últimos dois meses os atrasos se tornaram frequentes e resultam em filas extensas.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp) justificou os atrasos apontando que os itinerários enfrentam um grande número de lombadas. Além disso, a característica dos ônibus articulados provoca danos devido ao contato dos motores traseiros com essas elevações nas vias públicas.

Vinicius Riverete, presidente da Emdec, destacou que a publicação da nova licitação para o transporte público está prevista para ocorrer nos próximos três meses. Ele acredita que essa medida poderá contribuir para a melhoria das condições dos ônibus na cidade e reduzir o número de quebras. Riverete também comentou que, considerando ser um mês de férias, os coletivos estão passando por inspeção e a linha 120 contará com um veículo adicional em fevereiro.