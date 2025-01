Campinas enfrenta crescimento de acidentes com ônibus

A cidade de Campinas, localizada no interior de São Paulo, enfrenta um aumento significativo no número de acidentes envolvendo ônibus. De acordo com dados recentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a média de ocorrências com coletivos na cidade foi de um acidente a cada 35 horas durante o ano de 2024.

Até novembro do ano passado, foram contabilizados 229 acidentes com ônibus, sendo que seis deles resultaram em fatalidades. Em comparação, em 2023, foram registrados 212 acidentes, com cinco mortes associadas.

No âmbito do transporte intermunicipal, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) reportou um leve aumento nos acidentes, passando de 51 em 2023 para 52 em 2024. As linhas que mais se destacaram em termos de acidentes no ano passado incluem:

674 (Vinhedo-Campinas): quatro ocorrências

600 (Indaiatuba-Campinas), 654, 659 e 662 (Sumaré-Campinas) e 697 (Hortolândia-Campinas): três ocorrências cada

Um dos incidentes recentes ocorreu em janeiro, quando dois ônibus do transporte público colidiram na região central da cidade, resultando em ferimentos em oito pessoas, a maioria com escoriações leves.

Juliana Garcia, uma das motoristas envolvidas em um acidente anterior na esquina da Avenida Bueno de Miranda com a Rua Maximiliano de Camargo, expressou sua frustração ao relatar que o motorista do ônibus não prestou assistência após o incidente. “Ele não quis se identificar nem ajudar, apenas disse que já tinha batido e que eu deveria buscar meus direitos”, comentou.

O especialista em trânsito Joaquim Olímpio destaca que a adoção da direção defensiva é essencial para a redução dos acidentes. Segundo ele, os motoristas devem entender que sua responsabilidade é maior devido à letalidade dos veículos pesados. “É crucial que eles reconheçam que possuem um dever adicional em relação aos outros condutores”, enfatizou.

A Emdec também se posiciona sobre o assunto e esclarece que os dados referentes aos acidentes não fatais provêm da Central de Monitoramento das Operações da empresa, que coleta informações sobre cerca de 30% dos incidentes registrados no município. Para os acidentes fatais, são utilizados dados cruzados com delegacias, o Instituto Médico Legal e a Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, os motoristas do transporte coletivo participam regularmente de treinamentos voltados para direção segura e preventiva. A Emdec complementa essas formações abordando aspectos comportamentais essenciais para garantir a segurança no trânsito. Recentemente, foi lançada uma capacitação chamada “Motorista em ação: boas práticas no transporte coletivo”, cujo objetivo é promover um atendimento mais empático aos usuários do transporte público. Aproximadamente 1.600 motoristas serão capacitados até dezembro de 2025 por meio dessas iniciativas.

A situação atual em Campinas ressalta a necessidade urgente de medidas efetivas para garantir a segurança no trânsito e prevenir novos acidentes envolvendo ônibus na cidade.