Previsão do tempo para sábado (15), em SP: previsão para pancadas de chuva isolada

Neste sábado (15), o dia será marcado pela nebulosidade bastante variável, com momentos de Sol no Estado de São Paulo, o que manterá a sensação térmica um pouco amena.

Ao longo do dia, com o afastamento da frente fria do território paulista, haverá previsão para pancadas de chuva isolada, que podem vir seguidas por raios e rajadas de vento ocasionais, em virtude do aquecimento diurno junto com o transporte de umidade do oceano e da Região Amazônica.

Até o momento, os atuais modelos não indicam condições para acumulados significativos, mas como terão momentos de temporais, mesmo que isolados, especialmente sobre a faixa litorânea, recomenda-se atenção redobrada nas áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 19 e 27 graus.

Já em Cunha, mínima de 18 e máxima de 26 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e programe-se para evitar áreas sujeitas a alagamento, evite se expor ao risco.