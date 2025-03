Último fim de semana do verão deve ter chuva no Centro-Sul e queda de temperatura no Sudeste

Uma nova frente fria está prevista para atingir a região Sudeste do Brasil, trazendo chuvas significativas e uma queda nas temperaturas, especialmente no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais e grande parte do estado do Rio de Janeiro. O fenômeno ocorrerá no último fim de semana do verão, com início na sexta-feira, 14 de março.

A expectativa é que uma área de baixa pressão se intensifique ao longo da costa sul do país, transformando-se em um ciclone extratropical. Esses sistemas meteorológicos são caracterizados por serem regiões de baixa pressão atmosférica que provocam condições climáticas adversas em larga escala, geralmente formados em latitudes médias devido ao contraste entre massas de ar quentes e frias.

Conforme o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo, as precipitações serão intensas no estado do Rio de Janeiro, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes na Região Serrana. As previsões indicam que áreas entre a Zona da Mata e o centro fluminense poderão registrar até 100 milímetros de chuva em um único dia, acompanhadas de ventos que podem alcançar velocidades de até 100 km/h.

No Centro-Oeste, o cenário será diferente, com temperaturas elevadas predominando, embora possam ocorrer pancadas isoladas de chuva durante o fim de semana. Luengo acrescenta que a entrada de ar mais fresco deve resultar em uma diminuição das temperaturas no Sudeste.

As regiões mais afetadas pela queda das temperaturas incluem:

Oeste e leste do estado de São Paulo

Rio de Janeiro

Centro-leste de Minas Gerais

A capital paulista, que tem enfrentado uma sequência prolongada de dias quentes, verá uma redução nos termômetros, registrando marcas em torno dos 26°C. Nos últimos dias, São Paulo teve temperaturas superiores a 30°C.

No Sul do país, as temperaturas devem se moderar no sábado (15), mas voltam a subir no domingo (16), conforme prevê Luengo.

No Norte e Nordeste do Brasil, o padrão climático permanece estável. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um fenômeno que resulta da interação dos ventos na região equatorial, continua a gerar chuvas abundantes entre o Ceará e o Amapá.

Luengo alerta para a necessidade de atenção redobrada nas seguintes áreas: Amapá, norte do Ceará, Maranhão e Piauí, com potencial para chuvas intensas que podem se estender até Pernambuco. No Amazonas, as chuvas tendem a ser mais esparsas; já no Acre, apesar da diminuição das precipitações, há preocupação crescente em relação às cheias na região.

As previsões detalhadas sobre as temperaturas nas capitais brasileiras nos próximos dias foram disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).