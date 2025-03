Previsão do tempo para domingo (16), em SP: dia será marcado pelo Sol entre muitas nuvens

Neste domingo (16), o dia será marcado pelo Sol entre muitas nuvens em todo o Estado de São Paulo, o que favorecerá a sensação térmica amena.

Ao longo do dia, haverá condições para pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e ventos em boa parte do território paulista, devido ao aquecimento diurno junto com o transporte de umidade do oceano e da Região Amazônica.

Até o momento, os atuais modelos não indicam condições para acumulados significativos, mas como haverá possibilidade de temporais, mesmo que isolados, principalmente no setor norte e leste paulista, recomenda-se atenção nas áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 19 e 25 graus.

Já em Presidente Epitácio, mínima de 23 e máxima de 33 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e programe-se para evitar áreas sujeitas a alagamento.