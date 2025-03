Previsão do tempo: Manhã em SP com céu encoberto e chuvas são esperadas

O início da manhã na região metropolitana de São Paulo foi marcado por um céu encoberto e a previsão de precipitações. As temperaturas, embora em ascensão gradual, devem se manter em níveis controlados, com máximas não ultrapassando os 25°C. No período da tarde, a expectativa é de chuvas que podem variar de moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, o que aumenta o risco de alagamentos e queda de árvores.

Para os próximos dias, a tendência é que uma frente fria atue ao longo do litoral paulista, provocando chuvas mais intensas e uma queda nas temperaturas. Este fenômeno meteorológico deverá impactar as condições climáticas da região nos dias subsequentes.

Amanhã, quinta-feira (20), espera-se que o sistema frontal comece a se afastar. Contudo, os ventos úmidos provenientes do oceano continuarão a trazer nebulosidade significativa, resultando em garoas e chuviscos intercalados com períodos de melhoria ao longo do dia. As temperaturas deverão variar entre mínimas de 18°C e máximas de 24°C.