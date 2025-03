Mais uma vez, chuvas intensas causam alagamentos em SP

Na tarde desta terça-feira (18), a cidade de São Paulo enfrentou uma série de problemas devido às chuvas intensas que resultaram em alagamentos, cancelamentos de voos e quedas de energia em diversas áreas.

Em resposta à situação climática adversa, a capital paulista foi colocada em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) por volta das 15h30, abrangendo todas as regiões da cidade, com destaque para as marginais Tietê e Pinheiros.

O CGE informou que a chuva intensa foi provocada pela chegada de uma brisa marítima, que trouxe umidade do oceano e contribuiu para a intensidade das precipitações.

No setor aéreo, o Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da cidade, registrou o cancelamento de três voos de partida e dois de chegada. A Aena, empresa responsável pela administração do aeroporto, comunicou que a decisão foi tomada pelas companhias aéreas, mas que a situação operacional já se normalizou sem restrições.

O Corpo de Bombeiros também teve um aumento significativo nas ocorrências relacionadas ao clima, contabilizando 24 casos de queda de árvores na zona leste e dois atendimentos vinculados a enchentes.

A monitoramento da situação revelou que os bairros Guaianases, Itaquera e Cidade Tiradentes foram os mais afetados. Em Guaianases, o córrego Guaratiba transbordou próximo à rua Alexandre Legrand, causando maiores transtornos na região.

De acordo com dados do CGE, atualmente existem sete pontos críticos de alagamento na cidade, dos quais três estão completamente intransitáveis.

A Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, reportou que por volta das 16h30 mais de 104.401 imóveis estavam sem fornecimento elétrico na capital e na região metropolitana.