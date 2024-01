Previsão do tempo: Hoje (31), máxima pode alcançar os 32°C

A quarta-feira (31) amanhece com céu nublado e temperatura amena. Os termômetros marcam 19°C em média. A temperatura segue em elevação, e a máxima pode alcançar os 32°C. Segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a propagação de áreas de instabilidade deve provocar chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.

Os dados do CGE mostram que janeiro acumulou até o momento 256,5mm, o que corresponde ao esperado para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS

As áreas de instabilidade devem ganhar força nos próximos dias, provocando chuvas na forma de pancadas mais significativas, que devem se concentrar principalmente no final das tardes

Na quinta-feira (01) ainda podem ocorrer chuvas isoladas durante a madrugada, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer da manhã e favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 27°C. As instabilidades voltam a ganhar força no decorrer da tarde, provocando pancadas de chuva com raios, rajadas de vento e intensidade variando de moderada a forte na Grande São Paulo.