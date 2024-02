Previsão do tempo: Hoje (15), em SP, será de céu encoberto e chuva leve

A capital paulista amanhece com muita nebulosidade e as temperaturas seguem amenas. Segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira (15) terá predomínio de céu encoberto e chuva leve e chuviscos.

Os termômetros marcam 19°C em média e a máxima pode chegar aos 21°C.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 70,2mm, o que representa 32% dos 219,1mm esperados para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sistema frontal se afasta, no entanto, os ventos úmidos que sopram do mar facilitam a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. A temperatura permanece amena, e a umidade do ar estará elevada, acima dos 60%.

Na sexta-feira (16), o céu varia entre encoberto a nublado e acontecem poucas aberturas de sol no início da tarde. Não há expectativa de chuva. Os termômetros oscilam entre 18°C na madrugada e 23°C à tarde.